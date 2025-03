Ciclista investito nel Modenese, morto in ospedale

Un artigiano edile residente a Cavezzo, nel Modenese, ha perso la vita all'ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 17.30 a Cortile di Carpi, sempre in provincia di Modena. L'uomo, sulla sessantina, stava procedendo in sella alla propria bicicletta quando, per una dinamica al vaglio della Polizia Locale, è stato investito da un furgone condotto da un 75enne. La vittima è stata soccorsa con l'elicottero del 118, ma i traumi riportati non le hanno lasciato scampo.



