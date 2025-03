Aggredito e ferito in zona universitaria dopo sfida a calcio, è grave

Una aggressione dopo una partita di pallone. La Polizia, che sta conducendo le indagini dopo quanto accaduto in via Petroni, in zona universitaria a Bologna, ha unito alcuni elementi e testimonianze di quanto successo nel primo pomeriggio quando un ragazzino è stato raggiunto da alcuni fendenti scagliati con dei cocci di bottiglia . La vittima, un giovane di 17 anni di origine tunisina, che è ricoverato in codice di massima gravità all'Ospedale Maggiore, dove è giunto in gravi condizioni ma senza mai perdere conoscenza, sembra essere fuori pericolo: prima di essere colpito avrebbe litigato con un altro giovane del Gambia di 24 anni. Quest'ultimo, insieme ad altri connazionali, stava giocando a calcio in Piazza Puntoni quando altri ragazzi, di origine tunisina, si sono avvicinati chiedendo di partecipare. Ne è nata una lite, il 17enne ha discusso con il 24enne poi la situazione è degenerata quando hanno impugnato cocci di bottiglie rotte. Il più giovane è stato ferito tra nuca e collo, l'altro all'inguine. Anche il 24enne è stato accompagnato in ospedale, per le ferite riportate durante la lite, in codice di media gravità. Nessun'altra persona, in base a quanto accertato fino a ora, sarebbe rimasta coinvolta

