8 marzo: in migliaia a Bologna al corteo transfemminista

Sono migliaia - almeno 6.000 a quanto appreso - le persone che hanno sfilato per le vie di Bologna partecipando al corteo transfemminista organizzato da 'Non Una Di Meno'. Associazione che ha chiamato a raccolta la cittadinanza, in 60 piazze italiane, contro il patriarcato, la guerra e il precariato sotto lo slogan 'Lotto, boicotto, sciopero' tra fumogeni viola e fucsia, bandiere della pace e per la Palestina.

Quello che è andato in scena è stato uno sciopero "transfemminista, dal lavoro produttivo e riproduttivo, dei consumi, dai ruoli imposti dal genere", come spiegavano alla vigilia gli organizzatori della manifestazione iniziata in mattinata in Piazza Maggiore con un presidio e un flash mob, microfono aperto e laboratori sul Crescentone e proseguita, nel pomeriggio con un corteo che si è snodato per le vie della città da Porta Saragozza: passando per porta Sant'Isaia, Piazza Malpighi, via Marconi, via Amendola, Ponte Matteotti fino a Piazza dell'Unità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA