Scontro tra mezzo pesante e moto nel Forlivese, morto 55enne

FORLI, 07 MAR - Un motociclista di 55 anni, residente a Castrocaro Terme, nel Forlivese, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto in mattinata nel centro abitato di Terra del Sole. Secondo una prima parziale ricostruzione di quanto accaduto, il centauro stava procedendo, in sella alla sua Yamaha, sulla statale 67 Tosco-Romagnola in direzione di Castrocaro, quando si sarebbe trovata la strada sbarrata da un mezzo pesante che si immetteva sulla carreggiata uscendo da una carrozzeria. L'urto non ha dato scampo all'uomo, praticamente morto sul colpo.

Al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per permettere i soccorsi, il recupero dei mezzi incidentati e i rilievi di legge. Sul posto la polizia locale forlivese a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA