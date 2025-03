Regione E-R dona 50 computer alla Procura di Reggio Emilia

La Regione Emilia-Romagna cede cinquanta apparecchiature informatiche non più utilizzate ma perfettamente funzionanti alla Procura di Reggio Emilia. La donazione del materiale informatico è avvenuta stamattina nei locali della procura all'interno del palazzo di giustizia reggiano, alla presenza dell'assessora regionale all'agenda digitale e alla legalità Elena Mazzoni e del procuratore capo Calogero Gaetano Paci.

Nel dettaglio, si tratta di una consegna di 15 computer da tavolo e altrettanti pc portatili oltre a 20 schermi da 22 pollici. Apparecchi che la Regione, per modifiche delle proprie esigenze, non usa e che così permetteranno di rispondere a una richiesta urgente di attrezzature hardware della Procura.

"Abbiamo immediatamente accolto la richiesta della Procura, mettendo a disposizione queste 50 apparecchiature, in una logica di collaborazione e sostenibilità - ha dichiarato l'assessora Mazzoni - La dotazione potrà così contribuire a migliorare la qualità del prezioso lavoro svolto quotidianamente all'interno degli uffici giudiziari, in particolare per i tirocinanti sprovvisti di computer fissi o portatili e, più in generale, continuare ad assicurare l'informatizzazione del processo penale".

"Desidero ringraziare vivamente l'assessora Mazzoni e il suo staff, e il direttore generale delle risorse Frieri per la disponibilità immediatamente manifestata per venire incontro alle esigenze della Procura della Repubblica - ha commentato il procuratore Paci - Lo strumento del Patto per la giustizia si rivela una misura all'avanguardia della Regione Emilia-Romagna per supportare l'attività giudiziaria e renderla sempre più aderente alle aspettative di giustizia dei cittadini. La Giustizia per funzionare e rendere credibile l'azione dello Stato e delle Istituzioni ha bisogno di risorse, umane e tecnologiche, e la donazione di oggi fornisce un contributo essenziale alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per i tanti compiti che deve affrontare". La donazione è stata possibile grazie all'accordo quadro tra il ministero della Giustizia, la Corte d'Appello di Bologna, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna e la Regione Emilia-Romagna che ha tra gli obiettivi quello di "promuovere lo scambio, in caso di motivate improvvise necessità, di beni e infrastrutture fisiche strumentali allo svolgimento dell'attività giudiziaria, con particolare riferimento a hardware e software".



