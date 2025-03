Ex Saga Coffee, nuovo incontro in Regione E-R tra 15 giorni

BOLOGNA, 07 MAR - Due ore di faccia a faccia, a tratti teso, e l'accordo per rivedersi tra 15 giorni. È finito così l'incontro a Bologna, in Regione Emilia-Romagna, sulla Gaggio Tech, la ex Saga Coffee di Gaggio Montano (Bologna), messa in liquidazione dalla sera alla mattina dal socio di maggioranza Alessandro Triulzi.

Nelle prossime settimane si giocheranno due partite. La più urgente è quella di salvaguardare i lavoratori sul fronte degli ammortizzatori sociali: la cassa in crisi di riorganizzazione è stata approvata mercoledì scorso, poche ore prima che Triulzi decidesse la messa in liquidazione, e ora serve mantenere la continuità aziendale perché non venga convertita in cassa per cessazione. È questo il tema più urgente.

Intanto, si lavora anche per trovare un sentiero che permetta di mantenere aperta l'azienda: il socio di minoranza, la famiglia Melocchi, è disponibile a continuare l'attività, ma occupa una trentina dei 131 attuali dipendenti di Gaggio Tech.

La disponibilità ad andare avanti da soli c'è, ma è difficile immaginare che questo ramo possa riassorbire anche i gli altri 100 lavoratori. Si cerca quindi un socio, circola il nome della parmense Custom che è attualmente un cliente: ha portato a Gaggio la produzione di totem, tra gli altri per Poste e Roadhouse, reinternalizzandola dalla Romania.

"Già a partire dalle prossime ore, si metteranno in campo tutte le iniziative necessarie a valutare eventuali interessamenti da parte di possibili investitori e di verificare la sostenibilità degli ammortizzatori sociali", commentano in una nota Fim Cisl e Fiom Cgil.

