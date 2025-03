Dal 25 marzo a Bologna la seconda edizione di Lectura Mundi

Dal 12 al 16 marzo con evento finale il 25 torna a Bologna, all'Oratorio di San Filippo Neri, Lectura Mundi, il Festival letterario organizzato da ScriptaBo, l'Associazione delle scrittrici e degli scrittori di Bologna, un ciclo di incontri dal titolo "Le parole dell'accoglienza".

Cuore del Festival è l'idea che la lettura profonda sia la chiave per capire e modificare la realtà intorno a noi: "Senza lettura immersiva, non ci possono essere immaginazione, empatia e pensiero critico, qualità fondamentali per la convivenza umana - ha spiegato Marco Bettini di Scripta Bo -. Da qui l'idea di dare vita a un festival che affronti questi temi attraverso gli incontri letterari con scrittrici e scrittori dal mondo e dalla nostra città".

Ad aprire il festival sarà l'incontro con Igiaba Scego, che presenterà "Cassandra a Mogadiscio", nel quale la scrittrice italiana di origine somale racconta assieme a Carlo Lucarelli, presidente di ScriptaBo, la storia della Somalia, un paese che la guerra ha lasciato senza archivi e senza memoria. Lo scrittore cinese Shi Yang Shi parlerà di "Cuore di seta" (13 marzo con Franco Grillini): catapultato dalla Cina all'Italia a 11 anni, nel suo libro racconta la storia di un ragazzo costretto a cambiare paese, abitudini, lingua, vita. Il 14 la scrittrice Esperance Hakuzwimana e Marcello Fois presenteranno "Tra i bianchi di scuola", una guida per la scuola multietnica; il 15 tocca a Younis Tawfik presentare il romanzo "L'Isis raccontato da mia madre"; il 16, l'ultimo incontro del festival con la scrittrice di origini srilankesi Nadeesha Uyangoda e il suo "Corpi che contano". Il 25 marzo, fuori festival, ScriptaBo ospita Jamaica Kincaid, da anni nella lista dei candidati al premio Nobel per la letteratura, presentare il suo ultimo libro "Passeggiata sull'Himalaya".

Nell'ambito di Lectura Mundi, ScriptaBo ha invitato i ragazzi delle scuole della città metropolitana di Bologna a partecipare al concorso di video-racconto 'Vince chi legge', ai quali è stata chiesta la produzione di un filmato su "Cassandra a Mogadiscio", il libro di Igiaba Scego. La mattina del 12 marzo ci sarà la premiazione dei tre vincitori che riceveranno buoni libro per tremila euro.



