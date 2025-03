Caso Pierina, dissequestrata la casa della vittima

RIMINI, 07 MAR - La squadra mobile di Rimini ha notificato nel pomeriggio il dissequestro dell'appartamento di Pierina Paganelli, ai figli della 78enne uccisa nel garage di via del Ciclamino. Ora i figli potranno entrare nella casa al terzo piano, rimasta chiusa dal giorno dell'omicidio, il 3 ottobre del 2023. Intanto il gip Vinicio Cantarini ha fissato per il 14 marzo l'udienza per acquisire i risultati delle relazioni peritali su Dna, device elettronici e cam 3 della farmacia San Martino.

