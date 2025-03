Camgirl di Onlyfans scoperta evadere il fisco per 110 mila euro

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ferrara ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una digital content creator per adulti della provincia ferrarese, operante sui siti Onlyfans e Mondo Cam Girls. A seguito di una serie di accertamenti i militari hanno rilevato compensi per 110mila euro ottenuti tra il 2018 e il 2023 e mai dichiarati. Dai controlli è emerso che i proventi derivavano dal pagamento, da parte degli utenti, di abbonamenti e singoli contenuti (video e foto) caricati su Onlyfans e Mondo Cam Girls o da show eseguiti a favore di singoli che interagivano direttamente con la donna.

Il controllo ha interessato anche la posizione del coniuge che la aiutava nelle attività e ha permesso di ricostruire ulteriori redditi, percepiti da altre fonti diverse dell'attività svolta della moglie, non dichiarati dallo stesso e quantificati in circa 50mila euro. Al termine dell'ispezione è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate anche per l'applicazione di una specifica imposta (pari al 25% sul reddito complessivo) prevista a carico di chi produce materiale per adulti anche in formato multimediale.



