Mamma soffocò il figlio di un anno, pena ridotta in Appello

Ridotta in Appello la pena ad Amanda Guidi, la donna ferrarese che, nella notte tra il 16 e 17 giugno del 2021, soffocò il figlioletto di un anno. La donna, inizialmente condannata a 22 anni per omicidio volontario, dovrà scontare 14 anni e 8 mesi di reclusione.

Oggi 32enne, è affetta da un grave disturbo della personalità, ha alle spalle un passato difficile, segnato da dipendenze e abusi. Nel corso delle indagini aveva fatto alcune rivelazioni, ammettendo di fatto di aver ucciso il bambino.

Successivamente aveva tentato di ritrattare quanto detto ma gli inquirenti avevano trovato riscontri concreti alle sue prime parole.

I giudici del Tribunale della Corte d'Assise d'Appello di Bologna hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e così hanno deciso di ridurre la pena da 22 a 14 anni e otto mesi. Tra 90 giorni le motivazioni. Le difese si sono dette soddisfatte della sentenza ma hanno già annunciato che ricorreranno in Cassazione per contrastare l'inquadramento doloso.



