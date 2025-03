Il fratello di Saman, 'la mamma le diceva di non andare via'

Con un filo di voce, in un italiano incerto, tra monosillabi e tanti "non ricordo" il fratello di Saman ha ripercorso con grande difficoltà gli ultimi minuti di vita della sorella 18enne, uccisa la sera del 30 aprile 2021 a Novellara. Poi quando la sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi gli ha domandato di raccontare cosa vide quando la sorella uscì di casa per l'ultima volta, accompagnata da padre e madre, il giovane è rimasto in silenzio e infine, su sollecitazione del presidente della Corte di assise di appello di Bologna Domenico Stigliano, ha chiesto di sospendere l'audizione.

Prima il giovane ha raccontato che fece vedere ai genitori le registrazioni delle chat della sorella col fidanzato, fatte su richiesta della madre. A quel punto come reagì il padre? "Si arrabbiò tantissimo, mia sorella disse che non era vero, poi prese le sue cose e voleva andare via". E i genitori? I genitori, ha spiegato il ragazzo, diedero a Saman della carta, "sono sicuro al 100% che non erano i documenti, erano stati nascosti", ha detto il testimone, ma non riuscendo a precisare di più su quest'affermazione, nonostante le domande della pg. A quel punto la sorella, che era vestita con abiti pachistani andò in bagno a cambiarsi, uscì con jeans e giacca, ha raccontato il ragazzo. Il padre era ancora arrabbiato? "Non ricordo, ricordo che la mamma diceva a Saman di non andare". Ma poi uscirono in tre, Saman, padre e madre, come documentato dai video di sorveglianza della casa. E il fratello dove si trovava, sulla soglia? "Non ricordo", ha risposto ancora.



