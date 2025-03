Cathy La Torre a teatro con le donne dimenticate dalla storia

BOLOGNA, 06 MAR - In occasione della Festa della donna, sabato 8 marzo, l'avvocata e attivista Cathy La Torre debutta al Teatro Filodrammatici di Milano con 'Tutte le volte che le donne'. Le donne hanno fatto la storia, ma quante volte la storia si è dimenticata di loro? Una conferenza-spettacolo ironica e coinvolgente che diventa un atto di memoria per portare alla luce le storie di donne straordinarie, ignorate o cancellate.

Da Hedy Lamarr, l'attrice che inventò il precursore del Wi-Fi, a Rosa Parks, il cui gesto cambiò la storia dei diritti civili, fino a Mary Anderson, creatrice di un oggetto senza cui oggi sarebbe impossibile muoversi: il tergicristallo.

L'iniziativa è realizzata con il supporto di Cnc Media, realtà editoriale con più di 2 milioni di followers tra le piattaforme social specializzata in informazione e divulgazione per le nuove generazioni.

"Tutte le volte che le donne" - scritto da Cathy La Torre, Sarah Buono e Gabriele Scotti- è un omaggio alle donne che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo, ma a cui il mondo non ha mai reso il giusto tributo.

Quella di sabato 8 marzo è la prima volta sul palco per La Torre, che nel 2024 è stata premiata come 'Miglior avvocato in diritto antidiscriminatorio'. L'evento, in programma alle 20.30, è gratuito grazie al sostegno del Teatro Filodrammatici di Milano, del Centro Medico Vivavoce e Studio Bonaccorso - Centro di Medicina Innovativa. Lo spettacolo è andato sold-out in poche ore. Prossima tappa il 28 marzo presso l'Itc Teatro dell'Argine di San Lazzaro di Savena (Bologna).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA