Freestyle Frühling Session and Beach Party in pista a Obereggen

Freestyle Frühling Session and Beach Party by Misano Adriatico in pista a Obereggen. Sabato 8 marzo nel cuore del comprensorio Latemar Dolomites (a 20 minuti da Bolzano), lo Snowpark Latemar ospiterà la gara "Freestyle Frühling Session and Beach Party by Misano Adriatico", evento clou della stagione invernale delle Dolomiti e del Freestyle in Val d'Ega. L'evento celebra il gemellaggio tra Obereggen e la rinomata Misano Adriatico, una delle mete turistiche estive più gettonate sul mare Adriatico che aprirà i battenti l'8 giugno.

Sabato 8 marzo il Latemar e il mare Adriatico si fonderanno in un tutt'uno sul dolce manto nevoso del comprensorio, come fu nell'aprile del 2024: lo snowpark si trasformerà in una "spiaggia bianca" per il rinnovato Beach Party. La gara di Freestyle con Beach Party a 2.000 metri by Misano Adriatico, nata da un'idea del consulente di marketing Antonino Minchillo, è organizzata dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola, in collaborazione con gli amici di Visitmisano-Fondazione Misano presieduta dal dottor Luigi Bellettini. Il vincitore della gara di Freestyle riceverà due biglietti per il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini di MotoGp offerti dal Misano World Circuit Marco Simoncelli.

«Siamo compiaciuti per la riproposizione del gemellaggio con gli amici di Misano Adriatico» spiega Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione della società impianti Obereggen Latemar SpA. Durante la giornata, nello snowpark, gli amici di Misano presenteranno le novità della prossima estate della nota località dell'Adriatico. «Anche quest'anno con Obereggen condivideremo l'impegno a rendere le giornate di vacanza il più possibile serene in un contesto organizzato e facilmente fruibile. Collaborare in queste iniziative è un segno di amicizia che si consolida ed esprime sinergie significative» evidenzia l'architetto Luigi Bellettini, presidente di VisitMisano. «A Misano Adriatico» conclude Bellettini «ci stiamo preparando ad accogliere i turisti, pronti a offrire una vacanza integrata tra mare con i servizi di spiaggia, l'entroterra con le sue qualità paesaggistiche. Oltre ai grandi eventi sportivi legati al motorsport, all'interno del MWC "Marco Simoncelli", esperienze uniche nel loro genere». Dal 30 aprile all'11 maggio, saranno i rappresentanti di Obereggen a illustrare le novità della prossima stagione estiva del Latemar Dolomites a Misano, in occasione del primo Oktoberfest di Primavera in Italia: il "Frühlingsfest Romagna", nato da un'idea del consulente di marketing Antonino Minchillo.



