Edison e Legacoop Abitanti per autoconsumo collettivo energia

Edison e Legacoop Abitanti, l'associazione nazionale che organizza e rappresenta le Cooperative di Abitanti aderenti a Legacoop, hanno firmato un protocollo di collaborazione per promuovere l'autoconsumo collettivo.

Il protocollo è stato firmato in occasione di Key - The Energy Transition Expo a Rimini da Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, e Rossana Zaccaria, presidente di Legacoop Abitanti, alla presenza di Simone Gamberini, presidente di Legacoop. L'obiettivo è costruire un'evoluzione del modello di Autoconsumo Collettivo, affinché possa essere successivamente replicato in altre aree territoriali. Edison e Legacoop hanno avviato un progetto pilota che coinvolge sei condomini gestiti dalla cooperativa Abicoop.

Il progetto prevede l'installazione da parte di Edison Energia di pannelli fotovoltaici con una potenza complessiva di 341 kwp.

"Con il nostro progetto - aggiunge - di autoconsumo collettivo, offriamo ai residenti la possibilità di accedere all'energia rinnovabile senza investimenti iniziali, ottenendo risparmi significativi sulle bollette", afferma Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

"L'accordo con Edison, nato da una positiva collaborazione con la nostra associazione, segna un'altra tappa del nostro impegno per la diffusione delle energie rinnovabili come contributo essenziale alla transizione energetica", sottolinea Simone Gamberini, presidente di Legacoop.

"In questa transizione, che deve essere equa, Legacoop Abitanti si è messa in cammino già da almeno dieci anni con progetti di ricerca e sperimentazioni", dichiara Rossana Zaccaria, presidente di Legacoop Abitanti.



