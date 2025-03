A Modena laurea honoris causa a Franco Locatelli

MODENA, 05 MAR - Il presidente del consiglio superiore si sanità Franco Locatelli ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Biotecnologie Mediche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Unimore, con cerimonia al Dipartimento di Scienze della vita. Locatelli dopo la lettura delle motivazioni da parte della professoressa Lorena Rebecchi, ha tenuto una lectio magistralis su come gli avanzamenti biotecnologici che hanno caratterizzato questi ultimi anni hanno contribuito alla cura di malattie complesse, quali tumori e patologie congenite.

"L'onore riservatomi - le parole di Locatelli - è una tappa fondamentale della mia carriera accademica, che voglio condividere con tutti i colleghi con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni, con l'ospedale Bambino Gesù ove ho trovato le migliori condizioni per mettere a frutto le ricerche condotte e con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che rappresenta l'alveo accademico in cui Scienza e attenzione per chi soffre si coniugano esemplarmente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA