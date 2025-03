A Boretto Open Fiber porta la fibra di nuova generazione

BORETTO (REGGIO EMILIA), 05 MAR - Il Comune di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, è tra i primi in Italia a dire addio al rame per passare alla rete di ultima generazione. Il comune sulla riva del Po fa parte, infatti, dei primi cinque centri selezionati da Open Fiber per "100% Fibra Vera", iniziativa che promuove la dismissione del rame nell'infrastruttura di telecomunicazione.

Open Fiber ha realizzato a Boretto una nuova rete in fibra ottica che oggi raggiunge oltre 2850 case, aziende, uffici pubblici e scuole. L'infrastruttura è stata costruita utilizzando la tecnologia Fiber To The Home, ovvero fibra fino a casa. In pratica si tratta dell'unica tecnologia capace di garantire velocità superiori a 1 Gigabit al secondo. Gli operatori partner di Open Fiber, insieme ai fornitori di servizi internet locali, stanno già offrendo connessioni ultraveloci: gli interessati possono controllare la copertura sul sito openfiber.it, contattare un provider e scegliere il piano tariffario più adatto per navigare senza limiti.

L'infrastruttura è stata finanziata con fondi regionali ed europei nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga, coordinato da Infratel Italia, società controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Emilia Romagna. Il progetto prevede anche una collaborazione con il Comune per ridurre al minimo i tempi di attivazione, per favorire la transizione dalle vecchie reti in rame alle nuove reti in fibra.

"Uno degli obiettivi principali dell'azienda - dice Paola Martinez, responsabile affari istituzionali territoriali di Open Fiber - è quello di contribuire al progressivo spegnimento del rame in linea con gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall'Italia e dall'Unione Europea. Questo progetto che stiamo realizzando a Boretto ci permette infatti di perseguire le mission aziendali, velocizzando la transizione alla fibra ottica e annullando il digital divide. La rete Ftth è innovativa, ecologica e permette a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica, di avere le stesse opportunità di accesso a internet e ai servizi digitali di ultima generazione presenti nelle grandi città".

