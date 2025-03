Sextortion a Parma, due arrestati dai carabinieri

Un uomo di 33 anni e una donna di 60 sono stati arrestati con l'accusa di estorsione. E' accaduto a Parma. La vittima, un 50enne ha raccontato ai carabinieri che una donna, con cui aveva avuto una relazione sentimentale, lo accusava di averle arrecato un danno fisico e minacciava di denunciarlo per violenza sessuale se non avesse pagato una somma ingente. Il 50enne, che aveva già versato parte del denaro, si trovava in difficoltà economica a causa delle continue pressioni.

I militari hanno predisposto un appostamento con l'obiettivo di documentare il passaggio dei soldi in un'area di servizio nella zona nord della città emiliana. La vittima ha consegnato mille euro a un 33enne che li ha subito consegnati nelle mani della 60enne, in un primo momento rimasta dietro le quinte. I carabinieri in borghese hanno visto tutto e avvisato i colleghi in uniforme che sono intervenuti, evitando qualsiasi possibile fuga o reazione violenta dei due: entrambi si trovano ora ai domiciliari. La donna risultata già gravata da vicende di polizia specifiche.



