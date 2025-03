Una torre dell'Emilia-Romagna illuminata di viola in giornata lotta Hpv

In occasione della Giornata mondiale di lotta al papilloma virus Hpv, la torre dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna si illuminerà di viola.

Il 4 marzo di ogni anno, ricorre la Giornata mondiale contro l'Hpv (Infezione da papilloma virus umano), responsabile di una fra le più diffuse infezioni a trasmissione sessuale sia nella popolazione femminile sia in quella maschile, che può essere contratta anche per contatto con superfici contaminate o può essere trasmessa, durante il parto, da madre a neonato.



