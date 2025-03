Per ex Saga Coffee dopo la rinascita torna l'incubo chiusura

Dopo la protesta simbolo di tre anni fa, durata 97 giorni di presidio anche al gelo e sotto la neve, torna l'incubo chiusura per la ex Saga Coffee di Gaggio Montano sull'Appennino bolognese, con la richiesta di liquidazione che sarebbe pronta da parte del socio di maggioranza della nuova società Gaggio Tech che ha rilevato lo stabilimento, Alessandro Triulzi della Tecnostamp Triulzi. Lo riportano Repubblica e il Resto del Carlino.

L'atto formale non è ancora stato compiuto ma la decisione sembra presa. La decisione dipenderebbe dalle difficoltà affrontate nell'attività di lavorazione di plastiche riciclate immaginata da Triulzi all'inizio del progetto, che si è dovuta scontrare da una parte con la crisi del settore dell'automobile, per cui Triulzi lavora, e dall'altro con la mancata partenza di una commessa importante con Enel. Il socio di minoranza invece, Raffaello Melocchi della Minifaber, ha assicurato che vuole continuare con l'attività portata avanti, cioè la lavorazione della lamiera, che impiega circa 30 persone. Tutti gli altri lavoratori già oggi sono in cassa integrazione.

Questa mattina i lavoratori saranno riuniti assemblea. Nel frattempo la Regione ha convocato un tavolo d'urgenza sull'azienda per venerdì e ha anche bloccato il versamento dei fondi regionali stanziati per favorire l'operazione di rilancio dell'ex Saga Coffee, circa 1,3 milioni. A rischio ci sono 131 lavoratori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA