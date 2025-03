Nsc, cambiare la norma sul personale dell'Arma con invalidità

Modificare, allargando l'opportunità anche ai carabinieri, la norma che consente al personale della Polizia di Stato con invalidità non dipendente da causa di servizio di continuare a lavorare in ruoli compatibili con la propria capacità "ridotta". Lo chiede il Nuovo sindacato carabinieri Emilia-Romagna che ha incontrato la deputata di FdI Chiara La Porta per illustrarle la proposta di modifica di una legge, il decreto legislativo 172 del 2019 che attualmente crea "una disparità di servizio tra le due forze di polizia".

All'incontro ha partecipato una delegazione, guidata dal segretario generale regionale Giovanni Morgese. Nsc sottolinea come tale disparità "non solo contrasti con i principi di equità e parità sanciti dalla Costituzione, ma anche con le normative europee in materia di trattamento uguale per tutti i lavoratori.

L'assenza di misure equivalenti per l'Arma penalizza ingiustamente il personale, che, pur non essendo completamente inidoneo, non ha la possibilità di continuare a contribuire al servizio pubblico in modo adeguato".

Si chiede quindi una norma che assicuri equità di trattamento, valorizzazione delle risorse umane e uniformità nelle politiche di gestione del personale. Inoltre il sindacato, che si è mosso a partire dalla situazione di un sottufficiale in servizio a Bologna propone altre modifiche "per garantire un trattamento uniforme", tra cui l'aggiornamento delle procedure di valutazione e la creazione di una commissione ad hoc per valutare la capacità lavorativa.



