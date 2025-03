Industria: al via il Mecspe, il punto sul manifatturiero

L'industria manifatturiera si prepara a uno degli appuntamenti più attesi per l'industria: da domani, mercoledì 5 al 7 marzo, BolognaFiere ospiterà la 23/a edizione di Mecspe, la fiera di riferimento per il settore, organizzata da Senaf. Con oltre 2.000 aziende espositrici, 13 saloni tematici e più di 92.000 mq di superficie espositiva, Mecspe rappresenta un'occasione per esplorare le ultime innovazioni tecnologiche, confrontarsi con gli esperti del settore e scoprire nuove opportunità di crescita.

L'edizione 2025 sarà caratterizzata da un focus sulla transizione ecologica e digitale. Grazie anche al Piano transizione 5.0, che con 6,3 miliardi di euro di incentivi spinge l'adozione di tecnologie avanzate, Mecspe offrirà uno spazio per discutere di temi come l'intelligenza artificiale, robotica collaborativa, digital twin e additive manufacturing, strumenti chiave per migliorare efficienza produttiva. Vi sarà anche un grande focus sulla sostenibilità e l'efficienza energetica, senza trascurare l'importanza delle persone e della loro formazione. La manifestazione, inoltre, si svolge in contemporanea con Metef, l'evento dedicato alla filiera dell'alluminio.

Ad aprire la fiera sarà la presentazione dei dati dell'Osservatorio Mecspe, con dati sullo stato dell'industria manifatturiera e che vedrà la partecipazione di rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made In Italy.

In programma, tra l'altro, Aluminium Energy Summit, organizzato nell'ambito di Metef; Area Competence Center, per favorire l'incontro tra espositori, visitatori e Competence Center, con focus sulla Transizione 5.0; Forum AI che offre occasione di confronto sui vantaggi dell'intelligenza artificiale nella manifattura; Piazza Mech by Clust-ER Mech, dedicata alla meccatronica e alla motoristica con il supporto di oltre 130 imprese del settore; piazza Progettazione e Design by Materioteca, un focus sui materiali innovativi con partner di rilievo e dimostrazioni dal vivo. Al padiglione 19, Bap Spa (gestita dal ceo Davide Bernardi) festeggia i 76 anni di attività ed è presente con la propria rappresentata Yamazaki Mazak Italia per mostrare le ultime novità tecnologiche.

"L'edizione 2025 di Mecspe sarà un momento chiave per il comparto manifatturiero, in un contesto in cui l'innovazione e la sostenibilità devono andare di pari passo - afferma Maruska Sabato, project Manager di Mecspe - Il nostro obiettivo è offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare la transizione ecologica e digitale, supportandole nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e nella creazione di sinergie all'interno della filiera".



