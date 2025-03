I Gogol Bordello in Italia ad ottobre per tre concerti

I Gogol Bordello - gruppo statunitense del genere gypsy punk, nella cui musica si mescolano reggae, punk, hip hop e musica tradizionale ucraina - saranno in Italia ad ottobre per tre date del loro 'Fall 2025 European Tour': il 2 a Padova (Hall), il 3 a Trezzo sull'Adda-Milano (Live club), il 4 a Bologna (Estragon), special guest Bob Vylan. La loro proposta è una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell'est Europa e si miscela al punk e al rock, il tutto arricchito con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz, vero leader e mattatore on stage. In quasi vent'anni di attività hanno fatto centinaia di concerti e decine di tour, collaborando anche con artisti come Goran Bregovic e Madonna.

I Gogol Bordello, definiti una perfetta "macchina musicale da concerti", nel 2022 passarono da Milano subito dopo l'inizio dei combattimenti nell'est europeo: la guerra in Ucraina è stata da subito una questione personale per Hutz e la band, che hanno solidarizzato con il popolo ucraino collaborando con Nova Ukraine, ArtDopomoga e mettendo insieme eventi con Patti Smith, The Hold Steady, Suzanne Vega, Magnetic Fields, Matisyahu e altri. Inoltre hanno collaborato con Bernard Sumner per una cover di "Solidarity" degli Angelic Upstarts, i cui proventi vanno all'Ukranian Soldiers Recovery. Qualche mese fa è uscito il documentario di Vice "Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story" (produttore esecutivo Liev Schreiber) che ha vinto numerosi premi in festival cinematografici come Doc La, Tribeca Film Festival e Varsavia International Film Festival.



