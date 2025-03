Giro di prostitute e droga, arrestati Stefania Nobile e l'ex

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi e Davide Lacerenza, il suo ex compagno e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf.

Dalle indagini coordinate dalla Procura i due, assieme a un factotum, pure lui da stamane ai domiciliari, avrebbero procurato ragazze e droga ad una serie di clienti.

Un'attività che avrebbe consentito notevoli guadagni: la finanza sta infatti sottoponendo a sequestro per equivalente oltre 900 mila euro ritenuti il provento dell'auto riciclaggio.

Le indagini, che hanno portato anche a mettere i sigilli al locale, sono partite dagli accertamenti su segnalazioni per operazioni sospette.



