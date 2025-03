Ferrara Nerd, due giorni di fumetti e videogiochi

Si avvicina Ferrara Nerd, due giorni dedicati a fumetti e videogiochi in programma a Ferrara Expo l'8 e il 9 marzo dalle 10 alle 19. La manifestazione, organizzata da Ferrara Expo e patrocinata dal Comune di Ferrara, è nata dall'esperienza maturata da fiere di successo come Modena Nerd e Nerd Show Bologna, due delle principali rassegne di settore del Nord Italia.

"La nostra città - ha detto il sindaco Alan Fabbri - si conferma dinamica e pronta ad accogliere e valorizzare eventi di respiro nazionale, un momento di intrattenimento per giovani e famiglie". Sabato Giovanni Muciaccia, leggendario conduttore di Art Attack, guiderà il pubblico nella realizzazione di una piccola opera d'arte. Prima di lui saliranno sul palco Emanuela Pacotto, la doppiatrice di Bulma in Dragon Ball. Seguirà il live del mitico Giorgio Vanni, l'amato interprete delle sigle animate.

Domenica sarà la volta di Patrizia Scianca e Federica Valenti, doppiatrici rispettivamente di Goku bambino in Dragon Ball e Chopper in One Piece, mentre Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, preparerà dal vivo un piatto molto caro a tutti gli appassionati di anime e manga. Attesa infine per Nobuo Uematsu, il compositore delle colonne sonore di Final Fantasy, che per la prima volta arriva in Italia per incontrare il pubblico. In chiusura il live di Cristina D'Avena.





