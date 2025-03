Ardian e Rockfield compra lo studentato di via Serlio a Bologna

La società di investimento Ardian e il gruppo Rockfield, specializzato negli student hosue, ha comprato lo studentato di via Serlio a Bologna. Si tratta di un complesso di recente costruzione che si trova alle spalle della stazione centrale, a poca distanza dal centro.

Il venditore Stonehill ha completato i lavori nel 2022: l'edificio si sviluppa su 16 piani fuori terra e un seminterrato, per una superficie totale di circa 20mila metri quadrati e ospita oltre 500 posti letto. Il tasso di occupazione è vicino al 100% (in gran parte studenti stranieri), nonostante gli affitti si aggirino sui mille euro al mese: una circostanza che aveva creato numerose polemiche in occasione della sua inaugurazione.

"Le città universitarie, come Bologna - dice Matteo Minardi di Ardian - sono al centro di una domanda sempre più elevata di alloggi, creando un'opportunità unica per investimenti in strutture moderne e sostenibili che rispondano alle esigenze di una nuova generazione di studenti. Bologna registra oltre 100mila studenti all'anno, con quelli stranieri in aumento attratti sì dalle bellezze artistiche del nostro paese, ma anche da costi ancora gestibili rispetto al resto delle capitali europee e dalla possibilità di ottenere una istruzione di alto livello".



