A Bologna il Trio Hermes con i pianisti Miodini e Maurizzi

Energia, Fuoco e Passione sono le chiavi di accesso alla musica da camera di Robert Schumann che andrà in scena a partire da mercoledì 5 marzo alle 19.30 al DamsLab Auditorium di Bologna per Musica Insieme in Ateneo. Un progetto in tre tappe nelle quali le giovani interpreti del Trio Hermes si confronteranno con musicologi e interpreti riconosciuti per addentrarsi tra le sfumature dell'animo schumanniano.

Il primo appuntamento vedrà il Trio "scomporsi" in differenti formazioni per suonare insieme a due maestri del concertismo italiano come i pianisti Alberto Miodini del Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi. Il primo affiancherà Francesca Giglio nelle intime sonorità dei Fünf Stücke im Volkston op. 102 per violoncello e pianoforte, mentre Maurizzi accompagnerà Ginevra Bassetti nella passionale e incantevole Sonata n. 1 op. 105 in la minore per violino e pianoforte, per concludere con le Ballszenen op. 109 n. 1, 2, 3, 4 e 8 per pianoforte a quattro mani, interpretate da Alberto Miodini e Marianna Pulsoni. Il tutto sarà arricchito dalla presentazione del musicologo Mauro Masiero. Lo stesso mercoledì 5 marzo alle 11, Alberto Miodini e Pierpaolo Maurizzi interpreteranno musiche per pianoforte a quattro mani di Grieg, Ravel, Brahms e Bach al Day Hospital del reparto di Oncologia Ardizzoni del Policlinico Sant'Orsola.





