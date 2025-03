Zecchino d'Oro, fino al 21 marzo bando per autori e musicisti

È aperto fino al 21 marzo il bando per autori e musicisti per trovare le canzoni inedite che saranno in gara al 68/o Zecchino d'Oro. Come ogni anno l'Antoniano di Bologna ha aperto il bando rivolto a tutti - musicisti, parolieri, in generale a chiunque abbia nel cassetto una canzone adatta ai bambini - alla ricerca di nuovi brani per il festival in onda su Rai1, in cui a essere in gara sono le canzoni. Il brano deve essere originale e inedito e può essere in lingua italiana o straniera: per partecipare occorre inviare tramite la piattaforma https://www.bandoautori.antoniano.it/ un mp3 con il canto del testo intero eseguito, da una voce infantile o adulta, e accompagnato dal pianoforte o dalla chitarra, e si devono allegare i file in formato pdf del testo, dello spartito e dei documenti richiesti.

Una volta chiuso il bando - sono circa 400 le proposte di brani che arrivano ogni anno - le canzoni verranno valutate da una giuria di rappresentanti dei vari settori dell'Antoniano e da commissari esterni, provenienti dal mondo dell'informazione, della cultura, dell'educazione e della musica. A giudicare i brani anche il direttore artistico dello Zecchino d'Oro, Carlo Conti, e il direttore dell'Antoniano, fra Giampaolo Cavalli. Dal bando la commissione si riserva di scegliere almeno dieci brani che saranno in gara su Rai1. Le canzoni saranno poi cantate dai solisti, ricercati dall'Antoniano tramite casting, accompagnati dal Piccolo Coro 'Mariele Ventre'.

La crossmedialità che caratterizza lo Zecchino d'Oro e le sue canzoni è dimostrata dai numeri raggiunti sulle piattaforme: il canale YouTube Zecchino d'Oro-Piccolo Coro dell'Antoniano conta ad oggi 2,5 milioni di iscritti e 2,8 miliardi di visualizzazioni totali, i videoclip delle canzoni dello Zecchino d'Oro 2024 su YouTube hanno totalizzato oltre 3 milioni di views e, nell'ultimo anno, le canzoni dello Zecchino d'Oro hanno superato 30 milioni di streams su Spotify e oltre 35 milioni di streams su Amazon Music.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA