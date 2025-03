'Spacciamo per pagare l'affitto caro', due arresti a Bologna

Per tentare di giustificare il fatto di avere in casa circa mezz'etto di cocaina e 2.550 euro in contanti, hanno detto di essere costretti a spacciare per sostenere le spese domestiche, in particolare l'affitto di 600 euro al mese. E' la scusa accampata da una coppia di conviventi - lei 40enne romena e lui 30enne albanese - entrambi arrestati dai carabinieri della stazione Bologna San Ruffillo, nell'ambito di una un'operazione antidroga nel quartiere Savena, in una zona dove erano state segnalate persone aggirarsi con fare sospetto davanti a un condominio.

L'uomo è stato controllato nei paraggi e durante l'identificazione è emerso che era in Italia in violazione di un provvedimento di espulsione, ricevuto cinque anni fa e valido fino al 2030. Aveva addosso una dose di cocaina e ai militari ha detto di essere un turista, a Bologna in vacanza. Le sue parole non hanno convinto i carabinieri che, da ulteriori accertamenti, hanno scoperto che abitava nel condominio poco lontano, in compagnia della 40enne. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 45 grammi di cocaina, sostanza da taglio e 2.550 euro in contanti. E' stata in particolare la donna a dire ai carabinieri di essere disoccupata e che l'attività illecita era necessaria a sostenere le spese domestiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA