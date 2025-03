Si schianta in superstrada nel Ferrarese, muore 63enne

Incidente mortale ieri sera, domenica 2 marzo, attorno alle 22 sulla superstrada in provincia di Ferrara nei pressi dello svincolo per Rovereto, frazione di Ostellato. La vittima è un uomo di 63 anni. Il conducente dell'auto procedeva in direzione Lidi quando, all'altezza del restringimento della carreggiata dovuto al cantiere per i lavori Anas, è finito addosso al new jersey. Un impatto devastante che non ha gli lasciato scampo; il 63enne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco di Portomaggiore.

Dei rilievi si è occupata la Polizia stradale mentre i carabinieri del nucleo radiomobile di Portomaggiore hanno regolato la viabilità.



