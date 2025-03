Malore in malga, escursionista 23enne soccorso nella notte

Intervento notturno nel Primiero, a Canal San Bovo, per il Soccorso alpino trentino, chiamato per il malore di un escursionista a Malga Fossernica di Dentro.

L'operazione si è conclusa poco dopo le 3.30 di oggi e ha riguardato un giovane che nel pomeriggio di ieri, assieme a un gruppo proveniente da Reggio Emilia, si era recato alla malga per trascorrere la notte in quota presso la struttura e scendere la mattina. Poco dopo la mezzanotte, il 23enne, residente a Carpi, ha accusato un malessere e gli amici hanno immediatamente allertato il 112.

Sul posto si sono portati tre operatori della stazione di Caoria del Soccorso alpino e speleologico Trentino, che hanno raggiunto la malga con quad e taboga. Dopo la valutazione sanitaria, gli operatori hanno deciso per il trasferimento in quad al rifugio Refavaie, dove è stato preso in carico dall'autoambulanza e trasportato in ospedale



