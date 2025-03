In Emilia-Romagna un bimbo su quattro è in sovrappeso o obeso

In Emilia-Romagna un bimbo su quattro (il 26%) di età 8-9 anni è in eccesso ponderale di peso: il 19% è in sovrappeso e il 7% è obeso. Una prevalenza che diminuisce nell'adolescenza, con il 20% negli 11enni, il 16% nei 13enni, il 17% nei 15enni e il 16% nei 17enni. È quanto emerge dall'indagine Okkio 2023 dell'Istituto superiore di sanità, che in tutta Italia ha coinvolto oltre 50mila bambine e bambini e altrettante famiglie con campioni rappresentativi per descrivere la variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo del peso, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività fisica e di sedentarietà nei bimbi di 8-9 anni. L'Emilia-Romagna ha dati abbastanza in linea con la media nazionale, per cui nel 2023 i bambini e le bambine in sovrappeso erano il 19% e con obesità il 9,8%. Il 4 marzo ricorre la Giornata mondiale dell'Obesità.

Quanto agli adulti (18-69 anni), dai dati del sistema di sorveglianza 'Passi' (biennio 2022-2023), in regione si stima che l'eccesso ponderale coinvolga una quota rilevante di persone - il 43% - in particolare il 32% è in sovrappeso e l'11% presenta obesità. La stima rilevata corrisponde in regione a oltre 943 mila persone adulte in sovrappeso e oltre 333 mila con obesità. L'eccesso ponderale di peso è maggiore tra i 50-69enni, gli uomini, le persone con un basso titolo di studio, coloro che hanno riportato difficoltà economiche, le persone con cittadinanza straniera. Il 46% degli adulti in eccesso ponderale ha ricevuto il consiglio di perdere peso e il 41% ha ricevuto quello di praticare attività fisica. L'attenzione degli operatori sanitari è stata essenzialmente rivolta alle persone con obesità e meno a quelle in sovrappeso.

Per quanto riguarda gli anziani (ultra 69enni), nel biennio 2022-2023 oltre la metà (55%) è in eccesso ponderale, il 39% è in sovrappeso e il 16% presenta obesità. Gli operatori sanitari, spiegano gli analisti, hanno mostrato un interesse insufficiente rispetto alla pratica dell'attività fisica nei confronti dei loro assistiti in eccesso ponderale ultra 69enni: solo il 30% di chi è in sovrappeso e il 42% di quelli affetti da obesità hanno ricevuto il consiglio nell'ultimo anno di praticarla.

In Emilia-Romagna nel periodo 2019-2023 il 54% delle persone affette da almeno una patologia cronica è risultata in eccesso ponderale, pari a una stima di oltre 310 mila persone 18-69enni; tale prevalenza è del 57% tra gli ultra 69enni. In particolare l'eccesso ponderale è maggiore tra coloro che presentano altri fattori di rischio cardiovascolare: è in sovrappeso o ha obesità il 72% di chi soffre di diabete, il 69% di chi ha malattie celebro-vascolari, il 66% di chi presenta ipertensione e il 53% di chi ha alti livelli di colesterolo nel sangue.



