Finanza sequestra merce contraffatta per 250mila euro

Migliaia di capi di abbigliamento e pelletteria di alta moda contraffatti, con marchi che vanno da Louis Vuitton, a Dior, da Chanel a Yves Saint Laurent.

Precisamente, sono circa 5mila i 'pezzi' finiti nella rete dei controlli della Guardia di Finanza di Bologna in tre distinte operazioni che hanno portato al sequestro di merce per quasi 250mila euro.

Oltre ai capi di abbigliamento, sono stati sequestrati anche 2mila articoli di elettronica e bigiotteria, privi dei requisiti di conformità e sicurezza. La prima operazione riguarda il sequestro un migliaio di capi di abbigliamento riferibili al brand australiano Zimmermann.

Il rappresentante legale dell'azienda bolognese che li aveva messi in commercio è stato denunciato per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nella sede di un'altra società, sempre a Bologna, i finanzieri hanno trovato esposti per la vendita migliaia di foulard e maglie riproducenti i brand Louis Vuitton, Dior, Burberry, Disney, Fendi e Chanel. Anche in questo caso il titolare, un commerciante di origine cinese, è stato denunciato per vendita di merce riportante marchi contraffatti.

La terza operazione è avvenuta a Imola, dove le Fiamme Gialle hanno ispezionato un'attività commerciale, anche questa gestita da un commerciante cinese, sequestrando circa duemila articoli di elettronica e bigiotteria varia, risultati sprovvisti dei requisiti di conformità e sicurezza: mancavano la marcatura CE e le indicazioni riferibili alla composizione e all'eventuale presenza di sostanze nocive per la salute, previste dalla legislazione nazionale ed europea. Questa merce, una volta venduta, avrebbe generato un profitto illecito di circa 4mila euro.



