Accoltella il marito, arrestata per tentato omicidio

REGGIO EMILIA, 03 MAR - Ha accoltellato il marito a seguito di una lite ed è stata arrestata per tentato omicidio. L'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Nuova. È successo nella notte a Reggio Emilia intorno alle 2.30 in un appartamento di un condominio nel quartiere Crocetta. I coniugi hanno avuto una violenta discussione a causa di alcuni dissidi familiari, quando lei ha impugnato un coltello di 30 centimetri, di cui 18 di lama. Ha colpito il marito con diversi fendenti, perforandogli un polmone. Alcuni residenti, sentendo le urla, hanno chiamato i carabinieri che si sono precipitati sul posto insieme al personale sanitario del 118. L'uomo, trovato in un lago di sangue, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso. Mentre la moglie, 45 anni, è stata arrestata in flagranza.

