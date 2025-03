8 marzo, opere di Ilaria Margutti all'Assemblea legislativa E-R

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna celebra l'8 marzo con la mostra "Figlie dell'infinito" di Ilaria Margutti, dedicata alle donne che hanno contribuito alla costruzione della conoscenza e della visione del mondo. Taglio del nastro a Bologna il 6 marzo, ore 11, alla presenza dell'artista, della curatrice Silvia Bonomini e del vicepresidente dell'Assemblea legislativa Giancarlo Tagliaferri.

La mostra, realizzata in collaborazione con l'Associazione Aidia, sarà aperta al pubblico fino al 2 aprile, dal lunedì al venerdì (orario 9-18) e vuole mettere in luce come, in ambiti diversi, il contributo delle donne abbia introdotto un modello di sapere basato sulla relazione, sulla ciclicità e sull'interdipendenza, offrendo un'alternativa alle strutture lineari e gerarchiche della tradizione dominante.

L'esposizione intende restituire una voce alle donne che hanno contribuito alla comprensione del cosmo e alla riscoperta del femminile nella storia. Tra queste, Henrietta Leavitt, il cui lavoro ha reso possibile la misurazione delle distanze tra i corpi celesti, e Maria Gimbutas, che, attraverso la ricerca archeologica, ha offerto una lettura alternativa delle antiche culture matriarcali: Gimbutas ha evidenziato come la connessione tra gli esseri viventi e la natura fosse il principio fondante di quelle società, integrando alla prospettiva dominante una narrazione basata sulla relazione. L'obiettivo è sollecitare una riflessione sul ruolo delle donne nella costruzione della conoscenza e nella visione del mondo.

Il lavoro di Margutti - nata a Modena, vive e lavora a Sansepolcro, dove sviluppa una ricerca artistica che unisce il ricamo all'indagine sul simbolico femminile e sulla relazione tra arte e scienza - si ispira anche alla ricerca di Grete Hermann, scienziata e filosofa che ha ridefinito il concetto di causalità nella meccanica quantistica, sottolineando l'interdipendenza tra gli elementi. Il filo, nella sua pratica artistica, diventa un mezzo per tradurre visivamente queste connessioni, evocando la trama nascosta che collega le galassie, la materia e il pensiero umano.



