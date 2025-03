Al via il rilascio della nuova App di Lepida

A partire da marzo, verrà gradualmente rilasciata la nuova App LepidaID, indispensabile per autorizzare l'accesso ai servizi online tramite credenziali Spid attivate e gestite da Lepida. Questa nuova versione introduce importanti aggiornamenti tecnici e di sicurezza, migliorando l'esperienza utente e garantendo un livello di protezione più elevato.

Tra le principali novità spiccano un'interfaccia rinnovata e un restyling del logo, ora più compatto e riconoscibile. La navigazione è stata resa più fluida e intuitiva, con una interfaccia di login ottimizzata per semplificare e velocizzare l'accesso ai servizi. Nel processo di aggiornamento sono stati ascoltati i suggerimenti degli utenti, mantenendo le funzionalità più apprezzate, tra cui la possibilità di autorizzare l'accesso copiando un codice Otp, accettando una notifica push o scansionando un Qr Code.

La sezione dedicata alle domande frequenti e al supporto è stata migliorata, offrendo risorse più dettagliate per risolvere eventuali problematiche in autonomia. Anche la gestione delle autorizzazioni del dispositivo è stata semplificata, rendendo più immediata la concessione dei permessi per l'uso della fotocamera o la ricezione delle notifiche. Inoltre, i messaggi di errore sono stati aggiornati per agevolare la risoluzione di eventuali problemi durante l'associazione dell'App con l'identità Spid o il login tramite Qr Code.

Una delle novità più significative riguarda la gestione della password: non sarà più necessario ripetere il processo di associazione ogni volta che l'utente cambia la propria password Spid, riducendo le operazioni richieste e migliorando la praticità d'uso.

L'App è stata sviluppata utilizzando una moderna tecnologia che, a partire da un'unica base di codice, consente di generare automaticamente le versioni per tutti i principali sistemi operativi, inclusi Android, iOS e Huawei. Questo approccio assicura un'esperienza d'uso uniforme su tutti i dispositivi, evitando frammentazioni e differenze tra le piattaforme.

Inoltre, semplifica la gestione e la manutenzione dell'applicativo, riducendo i tempi e i costi di aggiornamento e garantendo un'evoluzione più efficiente dell'App.

Il rilascio della nuova App avverrà progressivamente nelle prossime settimane e richiederà agli utenti di associare nuovamente, una sola volta, la propria identità Spid LepidaID alla nuova versione. La retrocompatibilità è garantita per dispositivi Android a partire dalla versione 9 e per dispositivi iOS dalla versione 13. Lepida fornirà informazioni dettagliate per guidare gli utenti nel passaggio alla nuova App, garantendo una transizione semplice e sicura. Per qualsiasi necessità di supporto, sarà disponibile l'Assistenza Spid LepidaID, pronta a fornire tutte le informazioni necessarie.



