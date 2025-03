Si ferma per due settimane il people mover di Bologna

Si ferma per due settimane il people mover Marconi Express, la monorotaia che collega la stazione di Bologna all'aeroporto. Il servizio sarà fermo dalle 21 da lunedì 3 marzo alla mezzanotte di venerdì 14 marzo, per una manutenzione programmata.

La chiusura servirà a ripristinare la resina sulla via di corsa e ad eseguire altre lavorazioni minori, che sono state accorpate per ridurre il periodo di chiusura.

Il servizio su monorotaia tornerà regolare alle ore 5.40 di sabato 15 marzo in vista della fiera Cosmoprof.

Durante il periodo di chiusura sarà attivato un bus-navetta che partirà dalla stazione da via Carracci, con una durata media di 25 minuti. Il costo del biglietto è lo stesso della monorotaia.



