Rafforzata con 50.000 tonnellate massi scogliere costa romagnola

Una 'ricarica' di oltre 50.000 tonnellate di massi per rafforzare le scogliere su 13 chilometri di litorale Bellaria-Igea Marina, nel Riminese e Gatteo e Cesenatico, nel Cesenate. L'intervento programmato dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile con oltre 3,2 milioni di fondi Pnrr, punta a ripristinare l'efficienza delle barriere di difesa della costa, attraverso la ricarica e la riprofilatura di oltre 75 scogliere che, nel tempo, avevano subito un evidente dissesto.

I lavori, avviati nella primavera dello scorso anno e poi sospesi durante la stagione balneare, si sono svolti tra ottobre e febbraio: per la calibratura delle scogliere sono state posati oltre 50.000 tonnellate di scogli calcarei, ciascuno del peso medio di 4 tonnellate trasportati da grandi chiatte, trainate dalla costa croata fino ai lidi romagnoli da rimorchiatori, mentre per la posa in opera di precisione e la riprofilatura delle scogliere è stato utilizzato il "Fernando", un moto pontone lungo 52 metri di proprietà della ditta esecutrice dei lavori.



