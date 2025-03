'Going Underground', premio al documentario sui Gaznevada

I bolognesi Gaznevada e la loro dissacrante storia punk hanno conquistato a Torino il pubblico e la giuria di Seeyousound International Music Film Festival, che all'unanimità ha assegnato a 'Going Underground' di Lisa Bosi il premio Best Documentary della sezione Long Play Doc, in cui il film era in concorso. Seeyousound - prima e tuttora unica manifestazione che propone una programmazione internazionale tutta dedicata al cinema e alle tematiche musicali - ha conferito il premio all'opera, in questi giorni nelle sale italiane, "per l'originale struttura visiva, per il lavoro di scrittura e il relativo 'modus operandi' che, tramite interviste audio di ricerca, ha portato alla realizzazione, da parte dell'autrice, di una sceneggiatura dettagliata e precisa, per lo straordinario lavoro di ricerca e la qualità del montaggio, per la riscoperta e la valorizzazione di una storia underground non così conosciuta dalle nuove generazioni".

Prodotto dalla casa bolognese Sonne Film con Wanted Cinema e realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, 'Going Underground' (dal titolo di un brano della band, la prima traccia di 'Sick Soundtrack') è stato girato a Bologna e provincia, luoghi dove la storia dei Gaznevada ha potuto compiersi in anni di contestazione, i Settanta, ma anche di grande fermento e creatività accanto a Skiantos, Wind Open, Luti Chroma, Confusional Quartet. Erano anche gli anni delle prime etichette indipendenti come Harpo's Bazar e Italian Records e della realtà della Traumfabrik (in tedesco "Fabbrica dei sogni"), una casa occupata diventata laboratorio di idee avanguardiste in cui agivano anche Filippo Scozzari e Andrea Pazienza.

"Quello dei Gaznevada - spiegano gli autori - è un film che, attraverso un ricco archivio e una messa in scena distopica, mostra senza filtri la storia di ragazzi che vivono quello che cantano e finiscono per diventare loro stessi un fumetto di Andrea Pazienza. Un racconto che parte dalle piazze e dalla contestazione, passando per il punk, poi la new wave e infine la Italo disco e l'house".



