Aperto crowdfunding Fondazione Rizzoli per protesi ortopediche

Una raccolta fondi per finanziare la donazione di protesi ortopediche altamente tecnologiche necessarie a persone che hanno subito particolari amputazioni e che non possono sostenere la spesa per gli ausili speciali. A lanciarla - ribattezzata 'Passo Do.P.O. passo' sulla scorta del Fondo Do.P.O- Donazioni Protesi Ortopediche - è la Fondazione Rizzoli, legata all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che ha aperto la campagna di 'crowdfunding' sulla piattaforma retedeldono.it.

Lo scopo del fondo è quello di diminuire la disparità economica per concedere un accesso più equo a questo tipo di ausili, permettendo a tutti i pazienti di ottenere la protesi che più può migliorare la qualità della vita in base alla situazione individuale e l'obbiettivo è di arrivare a donare almeno due protesi all'anno. Il primo grande contributo, spiegano dalla Fondazione Rizzoli, è giunto dalla società di basket Virtus Segafredo Bologna, che ha deciso di dedicare a questo progetto l'edizione 2024-25 della collaborazione con la stessa Fondazione consegnando un assegno di oltre 9.000 euro frutto della destinazione di una percentuale degli incassi di sei partite della stagione.

"Il Fondo Do.P.O. è un progetto che ci sta molto a cuore - spiega la presidente della Fondazione Rizzoli Federica Guidi - perché coinvolge soprattutto i giovani e cerca di riportare spensieratezza, gioia e speranza nella loro quotidianità. È un progetto che tocca da vicino la vita delle persone e che siamo certi arriverà anche al cuore della gente".



