Villa Verdi è ufficialmente di proprietà dello Stato

Da oggi lo Stato è ufficialmente proprietario di Villa Verdi, immobile a Villanova d'Arda, nella bassa piacentina, appartenuto a Giuseppe Verdi, chiuso ormai da due anni e mezzo. L'esproprio è materialmente avvenuto oggi pomeriggio.

Alla consegna delle chiavi erano presenti Maria Luisa Laddago, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; Luciana Scrivano, dell'Agenzia del Demanio; Romano Freddi, sindaco di Villanova; oltre ai rappresentanti legali di due degli eredi.

"Oggi è una giornata importante, perché la villa, tramite l'esproprio, passa dal Demanio allo Stato. Abbiamo immediatamente stanziato 370.000 euro di finanziamento per procedere ai primi lavori urgenti" ha commentato la soprintendente Laddago. Resta da definire l'intesa finale sulla somma che dovrà andare agli eredi. Dal Ministero dovrebbero arrivare quasi 8 milioni di euro, ma due dei quattro eredi, non sono d'accordo.



