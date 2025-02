Startup bolognese porta Amazon Alexa nelle residenze 'senior living'

BOLOGNA, 28 FEB - Alexa, l'assistente vocale di Amazon, sviluppa funzioni ad hoc per gli ospiti delle residenze per anziani e per il personale delle residenze. È il cuore della piattaforma realizzata da Yourease, startup bolognese, che ha implementato le funzionalità dell'assistente digitale del colosso di Seattle nelle strutture 'senior living' per permettere, ad esempio, con semplici comandi vocali, di restare in contatto con i propri familiari, ricevere informazioni sulle attività della struttura oppure ancora per segnalare un guasto in bagno o la necessità di cambiare gli asciugamani. La soluzione di Yourease si basa su un software avanzato per la gestione centralizzata dei dispositivi connessi, delle richieste dei residenti e delle statistiche di utilizzo e sui dispositivi Amazon Echo multimodali, con schermi touch e microfoni per un'interazione vocale intuitiva con Alexa.

