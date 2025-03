Saman: 'quel misterioso incidente sul lavoro del padre'

Il padre di Saman, Shabbar Abbas, una settimana prima della morte della figlia, avvenuta nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, "a seguito di un misterioso incidente col trattore, sarebbe rimasto a casa dal lavoro per sette giorni". Lo rivela 'Quarto Grado' nella puntata in onda questa sera su Retequattro con il giornalista Giammarco Menga (autore del libro 'Il delitto di Saman Abbas'). "Una mossa effettuata appositamente per organizzare e premeditare il delitto? I giudici hanno escluso la premeditazione dopo la sentenza di primo grado ma questa nuova rivelazione potrebbe aggravare la situazione dell'uomo", si legge in una nota della trasmissione.

'Quarto Grado' ha intervistato un collega di Shabbar che conferma i dubbi su quell'episodio: "Ero sul trattore, andavamo a passo d'uomo e ad un certo punto vedo che lui rotola a terra.

Mi è sembrata subito una caduta eccessiva. Dal 24 aprile non ha più lavorato, diceva di avere mal di schiena". Intanto, ieri mattina è cominciato il processo d'appello per i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, condannati all'ergastolo in primo grado, per lo zio Danish Hasnain, che ha avuto una pena di 14 anni e anche per i due cugini della ragazza, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, assolti in primo grado e a piede libero.





