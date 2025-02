"No Code", cartellone di eventi per ricordare Lucio Dalla

In occasione del 13esimo anniversario della morte di Lucio Dalla, avvenuta l'1 marzo del 2012, la Fondazione intitolata al cantautore bolognese promuove "No Code", un programma di iniziative che già nel titolo (è il nome della Galleria voluta da Dalla) vuole essere "un manifesto, una dichiarazione di principio che è importante ricordare nella narrazione dell'artista". E cioè, hanno spiegato in conferenza stampa i responsabili della Fondazione, "la sua avversione al conformismo e alle etichette, il suo spirito ribelle, il costante desiderio di conoscere e sperimentare che lo ha portato a concepire progetti e a cimentarsi in campi diversi mostrando sempre nuovi e sorprendenti aspetti della sua genialità visionaria".

La presentazione del cartellone si è svolta all'Archivio di Stato, luogo scelto non a caso (nel 2025 festeggia 150 anni) poiché ospiterà l'esposizione visiva e sonora "A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra" del pittore, urban e sound artist, Kotè. Un'esperienza immersiva che unisce musica, pittura e tecnologia. Kotè ha realizzato anche il murale "Felicità" su una palazzina Acer di Via Fioravanti (l'inaugurazione il 4 marzo alle 16), a sottolineare il legame indissolubile tra Lucio Dalla e Bologna.

Cuore pulsante di No Code è anche quest'anno "Ciao - Rassegna Lucio Dalla", giunta alla terza edizione, per accendere i riflettori su artisti, nuove idee e nuovi progetti che si sono distinti nell'innovazione nel panorama musicale italiano, quello che Lucio Dalla ha fatto nel corso di tutta la sua carriera. Con la conduzione di Drusilla Foer, il 4 marzo l'Arena del Sole ospiterà la premiazione del Ballerino Dalla 2025 assegnato per l'artista a Paolo Benvegnù, per la canzone al brano "Il Morso di Tyson" di Brunori Sas. Altri premi andranno a Dardust, Mauro Balletti, Noemi e Fulminacci. Non mancherà il consueto "Ciao Contest. La musica di domani", dedicato a giovani artisti e producer under 26.



