Musica: il pianista americano Uri Caine inaugura Crossroads 2025

Il pianista statunitense Uri Caine, volto molto conosciuto sui palcoscenici italiani, inaugura l'1 marzo alle 21,15 al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande, nel reggiano, l'edizione 2025 di Crossroads, il festival itinerante che attraversa la regione Emilia-Romagna.

Impegnato in un Solo capace di riassumere le sue innumerevoli sfaccettature, Uri Caine è imprescindibile protagonista del jazz moderno e uno dei musicisti jazz più apprezzati sulla scena internazionale: la vastità dei suoi interessi si riflette nelle numerose traiettorie verso cui ha indirizzato la scrittura musicale, le formazioni da lui stesso guidate, le collaborazioni con altri musicisti (i più diversi, da Don Byron a Dave Douglas, da John Zorn a Terry Gibbs, Clark Terry, Paolo Fresu e molti altri).

Caine ha raggiunto la più ampia popolarità soprattutto per la sua fervida immaginazione come compositore e creatore di gruppi e progetti musicali. In essi riversa la sua poliedrica ispirazione, la versatilità di un musicista aperto a tutti gli stimoli, pronto a cimentarsi con i ritmi più moderni come con la tradizione ebraica, oppure a rimettere mano alla storia della musica europea, riscrivendone e rivoluzionandone le pagine più rappresentative: Mahler, Bach, Schumann, Beethoven, Verdi, Wagner. Alla fama di Caine ha particolarmente contribuito la sua posizione preminente all'interno della costellazione della musica creativa statunitense.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA