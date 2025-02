L'Integrity Tour anche in Serie C, fa tappa a Carpi

Il Carpi ha ospitato il quinto appuntamento stagionale con l'Integrity Tour, il progetto itinerante organizzato da Lega Pro e Sportradar AG, in collaborazione con l'Associazione Italiana Calciatori, che mira a combattere le pratiche di match fixing tramite percorsi di formazione dedicati ai club, in questo caso della Serie C.

A prendere parte all'incontro i componenti della prima squadra e la formazione primavera del Carpi, che hanno assistito agli interventi dei relatori di giornata. Emanuele Paolucci, segretario generale della Lega Pro, Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, Andrea Fiumana, referente Assocalciatori, e Alice Fraccari 'Integrity Officer' della Lega Pro, hanno portato all'attenzione dei calciatori nozioni, regole da seguire e comportamenti raccomandati per prevenire e riconoscere fenomeni lesivi dei valori dello sport.

"Come Lega Pro, tracciamo da tempo un percorso di formazione solido per le nostre squadre e per i calciatori della Serie C - le parole di Paolucci -. Vogliamo conferire loro, ma anche a dirigenti e tecnici, gli strumenti necessari per ostacolare e anticipare pratiche illecite e di match fixing".

Presente anche il direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini. "Ringraziamo la Lega Pro, Sportradar e l'Aic per questo incontro formativo - ha detto - che ci ha dato l'opportunità di approfondire e sensibilizzare i nostri tesserati su un argomento così importante".



