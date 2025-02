Difesa di Giampaolo Amato chiede nuova perizia tossicologica

"Del tutto aleatoria è l'individuazione della causa di morte di Isabella Linsalata, così come la precisa ricostruzione della sua dinamica.

Assolutamente fallace e irragionevole è, in particolare, l'esclusione del ruolo del Citalopram nel determinismo del decesso, a esclusivo e immotivato 'vantaggio' dell'impiego combinato del Sevoflurano e del Midazolam. Non sussiste una prova conclusiva del fatto che l'assunzione di Sevoflurano sia avvenuta per iniziativa dell'imputato o con il suo contributo.

La tesi dell'auto somministrazione, è solida".

E' quanto scrivono il professor Franco Coppi e l'avvocato Valerio Spigarelli nell'atto di appello contro la sentenza di condanna all'ergastolo per l'ex medico della Virtus Pallacanestro, Giampaolo Amato, che lo scorso 16 ottobre è stato ritenuto colpevole dell'omicidio della moglie, Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, e della suocera, Giulia Tateo, 85 anni. I due delitti sarebbero stati commessi con un mix di Sevoflurano, un anestetico e Midazolam, ovvero benzodiazepine.

Le morti di suocera e moglie erano condizione indispensabile, secondo l'accusa e la Corte d'Assise, per continuare la relazione extraconiugale che Amato portava avanti da anni ed entrare in possesso delle proprietà della moglie.

Coppi e Spigarelli chiedono di assolvere Amato da entrambi i delitti "perché il fatto non sussiste" (o con altra formula) o in netto subordine di concedere le attenuanti generiche. Nel definire la sentenza di primo grado animata "da un vero e proprio furore sanzionatorio" nei confronti di Amato, nel caso di Linsalata i due legali avanzano una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attraverso "l'ammissione di perizia volta a scandagliare gli specifici aspetti meglio descritti in narrativa, anche attraverso lo svolgimento di una nuova analisi tossicologica dei campioni dei liquidi biologici ancor disponibili, presso istituto idoneo e necessariamente diverso da quelli già interpellati nel corso delle indagini preliminari".

Per quanto riguarda Tateo, invece, "la tesi secondo la quale il decesso sarebbe avvenuto per mano omicida non è sostenuto da alcuna evidenza empirica o scientifica".



