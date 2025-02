Debra Winger a Parma ricorda Bertolucci e Un tè nel deserto

Avrà un ospite d'eccezione il compleanno di Bernardo Bertolucci (1941-2018) che Fondazione Bernardo Bertolucci e Comune di Parma ricorderanno sabato 15 marzo, dalle ore 21: sarà infatti l'occasione per celebrare i 35 anni del film "Il tè nel deserto" (1990) con una proiezione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, al Teatro al Parco, che vedrà la partecipazione speciale della protagonista, l'attrice statunitense Debra Winger.

Debra Winger è la Kit Moresby che nel film, ambientato nel 1947, parte dall'Algeria con il marito, interpretato da John Malkovich, ed un amico della coppia per un viaggio nel deserto del Sahara, "forse i primi turisti dopo la guerra", dice nello svolgimento della trama. Winger ha interpretato molti capolavori hollywoodiani, come "Viaggio in Inghilterra", "Voglia di tenerezza" e "Ufficiale e gentiluomo", per i quali ha ottenuto tre nomination al premio Oscar. La serata al Teatro al Parco sarà presentata da Paola Piacenza, critica cinematografica del settimanale "Io Donna" del "Corriere della Sera", che dialogherà con Debra Winger sul suo rapporto con il cinema, sulla sua esperienza sul set de 'Il tè del deserto' e sul suo legame artistico con Bertolucci.

La Fondazione è stata creata da Clare Peploe, regista, sceneggiatrice e moglie di Bernardo Bertolucci, che è mancata nel giugno 2021 e che ha designato Valentina Ricciardelli, cugina del maestro, come Presidente. Le finalità della Fondazione, che opera in stretta collaborazione con il Comune e l'Università degli studi di Parma, sono quelle di divulgare la poetica di Bertolucci con retrospettive, studi, spettacoli, pubblicazioni e mostre, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni coniugata a un profondo radicamento sul territorio.





