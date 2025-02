Daria Bignardi presenta il libro sul carcere a Bologna

"Il carcere è come la giungla amazzonica, come un paese in guerra, un'isola remota, un luogo estremo dove la sopravvivenza è la priorità e i sentimenti primari sono nitidi".

Daria Bignardi fotografa così, nel suo libro 'Ogni prigione è un'isola', la realtà del carcere, dalla descrizione degli ambienti, strutture per lo più fatiscenti, alle testimonianze intime narrate da chi il carcere lo ha vissuto per davvero, siano essi detenuti, agenti di polizia penitenziaria o direttori. Un viaggio nell'isolamento, anche interiore, che non risparmia nessuno.

La giornalista e conduttrice presenterà il volume lunedì 3 marzo a Bologna, nella piazza coperta della Sala Borsa, un appuntamento organizzato dall'Osservatorio 'diritti umani, carcere ed altri luoghi di privazione della libertà' della Camera penale di Bologna 'Franco Bricola' e dall'associazione culturale 'Extrema Ratio'. Sarà un dialogo a due voci tra l'autrice e Luca Sebastiani, avvocato del Foro di Bologna e componente dell'Osservatorio Carcere. L'intento, viene spiegto è quello di accendere i riflettori sulla situazione endemica del sovraffollamento carcerario e sul drammatico fenomeno dei suicidi in carcere, "il cui numero negli ultimi anni ha ormai raggiunto dati allarmanti e intollerabili. Dall'inizio del 2024 ad oggi si sono verificati ben 104 suicidi, un tragico contatore di vite umane che non possiamo più ignorare".



