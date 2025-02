Da Bologna cittadinanza onoraria a leader opposizione bielorussa

BOLOGNA, 28 FEB - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore consegnerà la cittadinanza onoraria a Sviatlana Tsikhanouskaya, attivista bielorussa. La cerimonia il 4 marzo.

La delibera di conferimento era stata approvata all'unanimità in Consiglio comunale il 18 dicembre 2023. L'attivista e leader politica bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, che sarà in Italia in quei giorni, si trova dall'agosto 2020 in esilio in Lituania, dopo essere fuggita dal suo paese per timore della repressione del regime autoritario di Aleksander Lukashenko in seguito alle elezioni presidenziali in cui si era candidata come leader dei partiti democratici di opposizione.

