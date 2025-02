Corte Conti E-R, 'Potevamo fare di più, mancano le risorse'

"La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta l'occasione di fare un bilancio e io quest'anno ho voluto caratterizzare la relazione come bilancio sociale, come rendiconto di quello che questo ufficio giudiziario fa alla collettività del lavoro che è stato svolto. Il bilancio sociale quest'anno presenta luci e ombre".

Lo ha detto il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Vittorio Raeli, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario dell'Emilia-romagna. "Le luci - spiega - sono rappresentate dall'aumento della produttività e le ombre dal non aver potuto fare di più per le scarse risorse umane a disposizione. Abbiamo una scopertura della pianta organica dei magistrati del 66% e del personale amministrativo del 33%. O si ridimensiona la pianta organica, e si dice che va bene che un ufficio funzioni con due magistrati su sei previsti, o si fa di tutto da parte dell'organo di autogoverno per aumentare la pianta organica. Mi batterò perché questo ufficio merita per il suo passato e anche per il suo futuro", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA